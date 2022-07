Lidl Österreich: Lidl testet E-Flotte

Lidl Österreich

Alessandro Wolf (rechts, Vorsitzender der Geschäftsleitung Lidl Österreich) und Thomas Herndl (Markenleiter Volkswagen) bei der Übergabe der neuen E-Fahrzeuge in der Mooncity Salzburg.

Ab sofort sind bei Lidl Österreich über 60 neue, voll elektrische Dienstfahrzeuge der Marke VW im Einsatz. Auch das E-Tankstellennetz wächst weiter: Bis 2025 bekommt jede zweite Filiale mit Parkplatz eine eigene Ladestation.

"Damit wir unsere Klimaziele erreichen, sind auch rasche und wirkungsvolle Maßnahmen beim Verkehr notwendig. Der Ausbau der E-Mobilität ist dabei ein wichtiger Schritt und ein wertvoller Beitrag zum Umweltschutz. Wir gehen davon aus, dass sich E-Mobiltät auch bei uns im Unternehmen bewährt und wir in Zukunft verstärkt darauf setzen können", so Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Lidl Österreich. Die neuen E-Fahrzeuge haben eine Reichweite von bis zu 500 Kilometer. Das firmeneigene E-Tankstellen-Netz wird ausschließlich mit Grünstrom aus Österreich versorgt – ein Teil davon stammt von hauseigenen Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der Lidl-Filialen und Logistikzentren. Vergangenen Samstag, am 2. Juli 2022, wurden die neuen VW-E-Fahrzeuge in der Mooncity Salzburg von Porsche Austria übergeben.

Thomas Herndl, Markenleiter bei Volkswagen PKW ergänzt: "Wir bei Volkswagen freuen uns sehr, dass Lidl Österreich ab sofort unsere neuen vollelektrischen ID. Modelle als Dienstwagen für seine Mitarbeiter einsetzt. Als automobiler Partner sehen wir den Einsatz klimagerechter und nachhaltiger Fahrzeuge als den richtigen Schritt in die Zukunft. Daher unterstützen wir auch die neuen Volkswagen ID.-Fahrer von Lidl mit einer ausführlichen Fahrzeugübergabe und wünschen schon jetzt viele sichere Kilometer und noch mehr Fahrspaß auf dem gemeinsamen Weg zu klimaneutraler Mobilität."





E-Tankstellen und nachhaltige Logistik

Im Rahmen der Lidl Klima-Offensive testet der Lebensmittelhändler auch alternativ angetriebene Lkw zur Filialbelieferung im Großraum Wien. Die Tests sind der Auftakt für eine langfristige Flottenumstellung, die sich Lidl Österreich vorgenommen hat. Erklärtes Ziel: Bis 2030 sollen die Filialen mit 100 % alternativ angetriebenen Fahrzeugen beliefert werden. Auch das E-Tankstellennetz von Lidl Österreich wächst immer weiter: Knapp 60 Filialen sind bereits mit Ladestationen ausgestattet. Allein dieses Jahr investiert Lidl Österreich knapp eine Millione Euro in die Lade-Infrastruktur. Bis 2025 bekommt mindestens jede zweite Filiale mit Parkplatz eine E-Tankstelle.