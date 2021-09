Lidl Österreich: Lidl testet Eco-Score

Die Produktkennzeichnung soll den Konsumenten eine nachhaltige Verkaufsentscheidung erleichtern. Der Diskonter testet als erster Lebensmittelhändler in Österreich den fünfstufigen Eco-Score.

Zu viel Information, zu wenig Durchblick? Konsumenten sehen sich oft einer Flut an Produkttexten, Siegeln und Zertifizierungen gegenübergestellt, die alle Einfluss auf die Kaufentscheidungn haben. Welche Auswirkungen haben Produkte auf das Klima, die biologische Vielfalt oder den Ressourcenverbrauch? Diese Frage wird bei Kaufentscheidungen zunehmend wichtiger und damit auch Zertifizierungen und Kennzeichnungen. Gleichzeitig stellt die Siegelvielfalt Kunden oft vor Herausforderungen bei der Auswahl. Lidl Österreich testet nun als erster heimischer Lebensmittelhändler, inwieweit die Verwendung des fünfstufigen Eco-Score den Kunden mehr Transparenz und Orientierung bietet.

Mit der fünfstufigen Eco-Score-Produktkennzeichnung können Kunden den Nachhaltigkeitsgrad von Lebensmitteln transparent auf einen Blick erkennen. Anhand des ökologischen Fußabdrucks und Kriterien wie Zertifizierungen, Herkunft oder Verpackung errechnet sich für den Eco-Score ein Wert auf einer Skala zwischen 0 und 100. Das jeweilige Ergebnis ergibt die Ampelkennzeichnung, die von einem dunkelgrünen A bis zu einem roten E reicht.

In den nächsten Wochen wird die Wirkung des Eco-Score getestet, indem ausgewählte Produktgruppen in Wiener Filialen am Regal mit der Eco-Score-Kennzeichnung gekennzeichnet werden. "Abhängig von den Konsumenten-Rückmeldungen und internen Kennzahlen prüfen wir nachfolgend die Sinnhaftigkeit einer Kennzeichnung in allen österreichischen Filialen oder am Produkt und sind dabei offen für alternative Kennzeichnungsmöglichkeiten", so Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Lidl Österreich.