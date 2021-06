Lidl Österreich: Nachhaltig verpackt

Lidl gestaltet die Verpackung für die Obst- und Gemüse-Eigenmarke "Ein gutes Stück Heimat" um.

Über 40 Artikel werden mit August nur noch lose angeboten oder in Verpackungen, die aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen und kompostierbar sind. "Der Einsatz ressourcenschonender Verpackung ist ein wichtiger Schlüssel zum Schutz unserer Umwelt. Das ist uns auch etwas wert. Die nachhaltigeren Verpackungen bei Obst und Gemüse sind tatsächlich teurer als konventionelle. Für die Kunden ändert sich der Preis aufgrund der Verpackungsumstellung aber nicht", so Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich.