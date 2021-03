Im Geschäftsjahr 2020/21 ist Lidl Österreich um sieben Prozent auf einen Netto-Umsatz von 1,47 Milliarden Euro gewachsen.

CASH/Stefan Pirker

Im Käsebereich hat Lidl Österreich eine Spezialitäten-Regal mit rund 20 Produkten eingerichtet. Nun folgt ein solches auch im Wurstbereich.