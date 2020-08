Lidl Österreich: Schuhkult bei Lidl

Der Diskonter bringt den kultigen "Lidl Sneaker" aus der limitierten Lidl-Fan-Kollektion nach Österreich.

Lidl Österreich

Was 2019 als Aprilscherz begann, ist heute gelebter Style: Der Lidl Sneaker. Nun ist der Schuh aus der limitierten Fan-Kollektion in den knalligen Farben Rot-Blau-Gelb auch in Österreich erhältlich. Ab 20. August können die bunten Sneaker in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich und in den Filialen Amstetten, Waidhofen an der Ybbs, Wieselburg und Ybbs in den Damengrößen 37 bis 41 und für Männer in 41 bis 46 um 14,99 Euro je Paar erworben werden. Die Aktion gilt so lange der Vorrat reicht.