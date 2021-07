Lidl Österreich: Weiter Emissionen einsparen

Nachdem die Schwarz Gruppe bereits im August 2020 offiziell der Science Based Target Initiative beigetreten ist und sich dazu verpflichtet hat, wissenschaftlich validierte Klimaziele zu formulieren, setzt nun auch Lidl Österreich weitere strategische Schritte in Richtung Klimaschutz.

Bis 2030 will Lidl in allen Märkten weltweit ihre betriebsbedingten Emissionen im Vergleich zu 2019 um 80 Prozent reduzieren. Lidl Österreich investiert in diesem Sinne 2021 rund sechs Millionen Euro in den Ausbau von Photovoltaikanlagen. Über 60 neue PV-Flächen sind auf Dächern von Filialen und Logistikzentren geplant, wodurch so viel Grünstrom produziert werden soll, dass man damit über 1.600 Haushalte versorgen könnte. Rund eine Million Euro investiert Lidl Österreich auch in den Ausbau der Elektromobilität. Bereits 2017 wurde die erste Filiale in Engerwitzdorf mit einer E-Tankstelle ausgestattet. Bis Ende 2021 gehen 25 neue Ladensäulen in Betrieb. Zusätzlich sind alle Standorte nach ISO 50001 zertifiziert."Der Klimawandel macht ein Handeln auf allen gesellschaftlichen Ebenen erforderlich. Indem wir uns Klimaziele setzen, bringen wir unser Handeln in Einklang mit der aktuellen Klimaforschung. Damit zeigen wir: Das Klima zu schützen ist eine Aufgabe, die wir ernst nehmen und fundiert angehen. Im Herbst werden wir weitere konkrete Ziele unserer Klimastrategie präsentieren. Insbesondere in unserem täglichen Betrieb wollen wir beim Klimaschutz Vorbild sein. Dies gelingt uns schon heute, indem wir Energie effizienter nutzen und erneuerbare Energiequellen stärker berücksichtigen. Weil uns die Erderwärmung nicht egal ist!", so Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Lidl Österreich.