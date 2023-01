Tomasz - stock.adobe.com

In einer bis 7. Februar 2023 befristeten Aktion erhalten Lidl Plus Kunden an teilnehmenden österreichischen Shell-Tankstellen drei Cent Rabatt pro Liter Treibstoff.

Rund einen Monat lang - konkret von 9. Jänner bis 7. Februar 2023 - können Lidl Plus Kunden bei Shell billiger tanken. Wer in diesem Zeitraum nämlich den entsprechenden Coupon aus der Lidl Plus App an der Tankstellen-Kassa vorzeigt, erhält einen Rabatt von drei Cent pro Liter Benzin- oder Dieselkraftstoff. Alexander Barceló, Geschäftsführer & Leitung Lidl Plus, meinte anlässlich des Starts der Sprit-Aktion: "Auch wenn die Zukunft in erneuerbarer Energie liegt, belasten die Teuerungen die Menschen derzeit akut. Jeder gesparte Cent ist wertvoll. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Shell einen starken Partner gefunden haben und wir unsere Kundinnen und Kunden damit zusätzlich ein wenig entlasten können."