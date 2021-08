In 40 seiner insgesamt 153 Filialen in der Schweiz testet nun Lidl ein erweitertes Sushi-Sortiment mit bis zu 14 Produkten.

Bereits bisher hatte Lidl Schweiz verschiedene Sushi-Produkte in seinem Sortiment, die sich immer größerer Beliebtheit erfreuten. Aus diesem Grund hat man sich dazu entschieden, ein Kühlregal oder Teile einer Kühltruhe speziell für Sushi einzurichten. Diese neuen Sushi-Corner werden aktuell in 40 der landesweit 153 Lidl-Filialen in der Schweiz getestet. Falls das Konzept ankommt, sollen weitere Filialen hinzukommen.Für die neuen Sushi-Corner wurde das entsprechende Sortiment auf bis zu 14 Produkte verdoppelt. Um eine gute Auswahl zu bieten, gibt es beispielsweise Onigiris (mit Nori-Algen umhüllte Reisbällchen) in den drei Geschmacksrichtungen Chicken Teriyaki, Lachs Edamame und Shiitake Sojasoße. Weiters kann man auch vegetarische Sushi-Artikel probieren. Zudem finden die Kunden je nach Filiale im Sushi-Corner zu Sushi passende Produkte wie japanische Sojasaucen und Crevetten mit Dip.Lidl Schweiz verweist nicht nur auf das gute Preis-Leistungs-Verhältnis seiner Sushi-Palette, sondern auch, dass alle fischhaltigen Produkte MSC- oder ASC-zertifiziert sind.