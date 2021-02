Lidl: Standard für biodiverse Landwirtschaft

Die von Lidl mitbegründeten Standards für den Anbau von Obst und Gemüse werden ab Ende des Jahres in Verbindung mit dem etablierten GLOBALG.A.P. Standard für die kontrollierte landwirtschaftliche Unternehmensführung (IFA) verfügbar sein.

Zusammen mit zahlreichen Partnern - darunter Sustainable Food Systems, Global Nature Fund, Bioland und die Bodensee-Stiftung - hat Lidl einen neuen Standard für Biodiversität für konventionelle Landwirtschaft entwickelt. "Biodiversität und gesunde Ökosysteme bilden die essenzielle Grundlage für ein reichhaltiges Sortiment und insbesondere für die Erzeugung von Obst und Gemüse. Schützen wir sie, schaffen wir nicht nur die Grundlage für ein qualitativ hochwertiges Angebot, sondern sichern zugleich ertragreiche Ernten", so Karsten Kremer, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Österreich.