Lidl Österreich nimmt Produkte von kleinen Anbietern kurzfristig ins Sortiment, um einem möglichen Verderb vorzubeugen.

"Wir lassen unsere Partner in dieser schwierigen Situation nicht im Stich. Wir haben daher aktiv nachgefragt, bei welchen Produkten es kritisch werden könnte. Diese haben wir kurzfristig ins Sortiment aufgenommen, um zu verhindern, dass der wirtschaftliche Schaden für die Produzenten noch größer wird und die Produkte im schlimmsten Fall weggeworfen werden müssten“, erklärt Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich.

Zu solchen regionalen Erzeugern zählt unter anderem Berg Bauer, der Käse und Butter für Lidl Österreich produziert. „Die Lieferungen an die Gastronomie wurden von einem Tag auf den anderen komplett eingestellt – die Menge der angelieferten Frischmilch bleibt jedoch unverändert und muss schnellstmöglich weiterverarbeitet werden. Durch kurzfristige, zusätzliche Aktionen wird die Verwendung gesichert. Danke an alle, die den Zusammenhalt im ganzen Land stärken – denn nur gemeinsam können wir diese Krise überstehen", so Martin Hirner jun., Geschäftsführer der Berg Bauer Lebensmittel GmbH.

Auch der Mattigtaler Fischzüchter Holzinger hat neue Lieferaufträge von Lidl Österreich bekommen. Die so „geretteten“ Spezialitäten werden ab Donnerstag, den 16. April, in den Lidl-Filialen erhältlich sein.