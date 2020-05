Lidl: Zurück zu regulären Öffnungszeiten

Ab 7. Mai öffnen landesweit alle Lidl-Filialen wieder zu den gewohnten Uhrzeiten.

Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich, erläutert: " Alle Filialen sind dann wieder wie gewohnt geöffnet. Der Großteil unserer Standorte hat von 7:40 Uhr bis 20 Uhr offen. Einige Filialen öffnen bereits wieder um 07:15 Uhr und schließen um 19:30 Uhr. Damit ist es vor allem für Berufstätige wieder einfacher, die Einkäufe vor oder nach der Arbeit zu erledigen."

Seit vergangener Woche passt Lidl die zwischenzeitlich reduzierten Öffnungszeiten wieder dem Normalzustand an, mit 7. Mai werden alle 255 Filialen in Österreich wieder in vollem Umfang geöffnet sein.