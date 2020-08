Lidl/ORF: Schwerpunkt: Klima und Zukunft

Bereits zum vierten Mal ist Lidl Österreich Parnter von "Mutter Erde" – einer Initiative des ORF und führenden Umweltschutzorganisationen. Heuriges Ziel: Die Bildung von Bewusstsein für den von Menschen gemachten Klimawandel.

Grünstrom aus Österreich

Plastikreduktion

Verzicht auf Import von Obst und Gemüse per Flugzeug

Photovoltaikanlagen

umweltschonende Filialtechnik

E-Tankstellen

Grüne Dächer

gemeinsam Lebensmittel retten

Die Initiative "Mutter Erde" wurde im Jahr 2014 ins Leben gerufen und beschäftigt sich mit dem Klimawandel und seinen Auswirkungen. So wie in den Jahren davor ist Lidl Österreich auch heuer Partner der Initiative. "Klimaschonend zu leben ist für uns alle möglich. Nur durch den verantwortungsvollen Umgang mit unseren wertvollen Ressourcen können wir etwas dagegen tun. Gemeinsam mit Mutter Erde möchten wir Lösungen aufzeigen und Bewusstsein für die größte Herausforderung unseres Jahrhunderts schaffen", so Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich.Der Diskonter hat bereits viele Maßnahmen zum Klimaschutz umgesetzt:Die ORF-Schwerpunktwoche zu "Mutter Erde" findet von 12. bis 20. September mit mehr als 150 Beiträgen in allen ORF-Medien in Fernsehen, Radio sowie online, den Landesstudios und im Teletext statt.