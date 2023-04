LinkedIn

Jakob Schulz, Redaktionsleiter Editorial DACH bei LinkedIn

LinkedIn veröffentlicht zum zweiten Mal die Liste der 25 Top Companies in Österreich. Wer der attraktivste Arbeitgeber des Landes ist und welche Branchen das Ranking dominieren. Plus: Was hinter dem Trend des 'Quiet Quitting' steckt und welche Skills für Firmen entscheidend sind und bleiben.

Bei LinkedIn Top Companies handelt es sich um eine Rangliste der 25 besten Arbeitgeber, für die exklusive LinkedIn-Daten - beispielsweise im Hinblick auf die Entwicklungsmöglichkeiten,