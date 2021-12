Lockdown: Handel darf wieder öffnen

Ab Sonntag, dem 12. Dezember, darf der Handel in weiten Teilen Österreichs wieder öffnen und auf ein kurzes, aber effizientes Weihnachtsgeschäft hoffen. In Oberösterreich dürfen die Weihnachtsgeschenke erst ab 18. Dezember stationär eingekauft werden.

12 Tage zur Schadensbegrenzung im Weihnachtsgeschäft 2021 bleiben den österreichischen Händlern heuer noch. Bis auf Oberösterreich, wo auch weiterhin alle Geschäfte, die nicht der Grundversorgung dienen, bis inklusive 17. Dezember geschlossen bleiben müssen, darf der Handel in Rest-Österreich am 12. respektive 13. Dezember wieder öffnen. Um den geimpften und genesenen Verbrauchern mehr Zeit für ihre Einkäufe zu geben, dürfen jene Geschäfte, die im harten Lockdown geschlossen waren, am 4. Adventsonntag, dem 19. Dezember, von 10:00 bis 18.00 Uhr offen haben. "Damit kann wenigstens ein Teil des Umsatzausfalls aufgefangen werden", meint Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Der Obmann begrüßt die Öffnung des Handels, bedauert aber zugleich, dass die Gastronomie hier nicht mitziehen darf. "Gastronomie und Handel sind eine eng verwobene Einheit. Der Fleckerlteppich der unterschiedlichen Öffnungsschritte in den Bundesländern im Bereich der Gastronomie ist für den Handel schwer nachzuvollziehen", so Trefelik.