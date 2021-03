Loma: Neues Marktkonzept für Wien

Mit Loma, eine Abkürzung für Lokaler Markt, kommt demnächst ein Indoormarkt für den täglichen Einkauf mit frischen und regionalen Produkten aus Österreich sowie Spezialitäten aus der ganzen Welt nach Wien.

"Was wird das, wenn’s fertig ist?" Diesen Spruch sieht man aktuell groß in den Fenstern eines Geschäftslokals in der Singerstraße/Ecke Riemergasse. Die Antwort ist Wiens erster Indoormarkt, der Anfang April in der ehemaligen Denn’s Biomarkt-Filiale unter dem Namen Loma (kurz für Lokaler Markt) eröffnen soll.Dahinter steht Géza Aumüller, der 30 Jahre Erfahrung mit Obst und Gemüse hat. Seine Idee ist, "Essen wie es sein soll" zu verkaufen. Deshalb soll in diesem neuartigen Marktkonzept jeder auf seine Kosten kommen, der Wert auf gutes Essen, Qualität und Herkunft legt. Angeboten werden auf den 400, zurzeit im Umbau befindlichen Quadratmetern, Produkte verschiedener regionaler Produzenten sowie frische und hochwertige Produkte aus der ganzen Welt. Für alle, die den schnellen Genuss bevorzugen, wird es, sobald Covid-19 es erlaubt, auch ein Bistro geben.