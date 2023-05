strichfiguren-stock.adobe.com

Kundenbindungsprogramme sorgen für ein Lächeln auf den Lippen der krisengeschüttelten Konsument:innen. Dabei sind Kundenbindungsprogramme ein Umsatz-Boost für den Einzelhandel, wie der neue "hello again Loyalty Report" zeigt.

Neue Kund:innen in Zeiten hoher Inflation und Preissteigerungen zu gewinnen, ist teuer. Kundenbindung (Customer Loyalty) ist deutlich günstiger. Hinzu kommt: Stammkund:innen sind für den Einzelhandel essenziell, immerhin sorgen sie für regelmäßigen Umsatz sowie kostenlose Werbung durch Empfehlungen, zeigt der aktuelle Loyalty Report 2023 für den D-A-CH-Raum.

In Kooperation mit dem österreichischen Handelsverband, der Swiss Retail Federation und dem deutschen Bundesverband E-Commerce & Versandhandel wurde der "hello again Loyalty Report" auch in d