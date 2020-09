Lugner City: 30 Jahre Lugner City

Das runde Jubiläum des Einkaufszentrums wird mit zahlreichen Aktionen und Vergünstigungen gefeiert.

Vom 21. bis 29. September wird in der Lugner City das 30-jährige Bestehen des Centers gefeiert. Vom 21. bis 23.9. kosten alle Kinotickets nur 4 Euro, in den darauffolgenden beiden Tagen haben 40 Shops in dem Center einen Rabatt von 20 Prozent auf das gesamte Sortiment. Damit nicht genug: Samstag und Sonntag gibt es beim Kauf von zwei Kinotickets ein "Gemma Lugner"-T-Shirt kostenlos dazu. Am 28. und 29.9. gibt es abschließend 30 Prozent Ermäßigung auf alle Gastro-Angebote.In der CASH-Ausgabe vom Oktober 2019 hat Center-Chef Richard Lugner ein Interview zum Jubiläumsjahr gegeben: