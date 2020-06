Markant: Der Markant-Informationstag entfällt

Die neunte Ausgabe der Branchenveranstaltung wird coronabedingt auf kommendes Jahr verschoben.

Eigentlich hätte Marktant am 8. Oktober wieder ins Palais Ferstel in Wien eingeladen, um mit Kunden aus allen Branchen die aktuellen Entwicklungen des Konzerns zu besprechen. Rund 300 Teilnehmer wären geladen gewesen - aufgrund der Sicherheitsbestimmungen rund um den Coronavirus kann der Informationstag allerdings nicht wie gewünscht veranstaltet werden.Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben, daher gibt es bereits einen Nachholtermin: Donnerstag, 21. Oktober 2021 in der gewohnten Location. Eine Ankündigung mitsamt Programm wird es rechtzeitig vor der verschobenen Veranstaltung geben.