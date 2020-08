Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Marketagent hervor. Dieses hat erhoben, wie sympathisch und engagiert Österreichs Mitarbeiter im LEH sind und wo sie arbeiten.

–

Das Ergebnis im Detail

Wohl nur wenige empfinden den alltäglichen Lebensmitteleinkauf als entspannend, eher im Gegenteil. Es ist meist etwas, das zielgerichtet ist und schnell gehen muss. Trotzdem oder gerade deswegen ist eine angenehme Atmosphäre wichtig, um zu beruhigen und den Stress zu reduzieren. Supermarktmitarbeiter können gerade hier einen wichtigen Beitrag leisten. In welchen Supermärkten das besonders gut gelingt, untersuchte das digitale Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent unter Verwendung des mobilen Tools Retail Employee Index. In den vergangen 2,5 Monaten wurden so mehr als 21.000 Online-Interviews geführt und Mitarbeiter aus 11 Branchen bewertetüber 6.075 davon bezogen sich allein auf den Lebensmitteleinzelhandel. Nah&Frisch schnitt dabei im Vergleich besonders gut ab."Gerade, wenn es um den Kontakt zwischen Kunden und Mitarbeitern geht, sind Geschäfte mit kleinerer Fläche klar im Vorteil. Dadurch entsteht automatisch eine familiäre Atmosphäre, die sich förderlich auf die Kundenbeziehung auswirkt. Ein ähnliches Phänomen lässt sich auch im Stadt-Land Vergleich beobachten, wo die Qualität des Kontaktes oftmals unter der Anonymität der Großstadt leidet", gibt Marketagent-Geschäftsführer Thomas Schwabl einen ersten Einblick in die Ergebnisse.Der erste Eindruck zählt auch beim Lebensmitteleinkauf. Positiv fällt hier zum Beispiel eine aktive Begrüßung auf. Diese ist vor allem bei Nah&Frisch gang und gäbe und wurde von 81 % der Befragten bestätigt. Auf Platz 2 liegt Unimarkt, hier wurden knapp drei Viertel zuletzt von den Angestellten persönlich begrüßt (74 %) und bei Adeg, auf Platz 3, immerhin 2 von 3 (66 %). Auch Metro und Spar schaffen es in die Top 5. In puncto Gesamteindruck bei Sympathie liegen die Beschäftigten bei Nah&Frisch ebenfalls an der Spitze. Gefolgt von Adeg und Hofer. Zumindest jeder zweite Befragte verleiht ihnen das Prädikat "sehr gut". Etwas dahinter reihen sich Unimarkt und Denn’s Biomarkt ein.Im Branchenvergleich besteht für den LEH allerdings noch Nachholbedarf. "Im Branchenvergleich liegt der LEH insgesamt etwas zurück. Die nettesten und hilfsbereitesten Mitarbeiter lassen sich laut unseren Umfrageteilnehmern jeweils in der Bäckerei, in der Drogerie und im Sporthandel antreffen", erklärt Marketagent-Marketingleiterin Lisa Patek. Zwar beschreiben jeweils etwa neun von zehn Kunden die Supermarktmitarbeiter tendenziell als freundlich (95 %) und hilfsbereit (90 %), allerdings erlebten nur knapp 6 von 10 Befragten die Mitarbeiter im LEH als "sehr freundlich" (58 %).