Eine Studie von Marketagent zeigt, worauf die Konsumenten beim Besuch von Shoppingcentern achten.

Was sind die wichtigsten Kriterien, wenn es um Einkaufszentren geht? Marketagent hat über 2.500 Personen befragt, um diese Frage zu beantworten. Der wichtigste Aspekt, mit mehr als 91 Prozent Zustimmung, ist die Sauberkeit, gefolgt von der Reinlichkeit der Toilettenanlagen (90,5 %) und der Luftqualität (87,9 %). Ein guter Branchenmix (86,5 %) und eine angenehme Einkaufsatmosphäre (86,4 %) machen die Top 5 komplett. Außerdem wichtig: 79,5 Prozent finden Center sympathisch, die keinen Renovierungsbedarf haben. Am wenigsten wichtig werden Events eingestuft (23,3 %), auch die große Auswahl am Unterhaltungsangebot ist mit 26 Prozent Zustimmung kein großer Faktor. Die Parkplatzsituation ist für über 80 Prozent der Befragten wichtig, ebenso wie die Erreichbarkeit mit dem Auto. Eine gute Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist für 58,1 Prozent wichtig.

Das bekannteste Center der Umfrage ist die Lugner City, dahinter reihen sich der Sillpark und das DEZ Innsbruck ein. Beim Punkt "Sympathie" führt das ATRIO in Villach, ebenso wie bei der Kategorie Architektur/Innengestaltung. Als sauberstes Center wurde am meisten das Riverside in Wien Liesing genannt. Den ansprechendsten Branchenmix hat hingegen das DEZ Innsbruck, während die PlusCity in Pasching (OÖ) das beste Gastro-Angebot beherbergt. Insgesamt 54 Center wurden bei der Umfrage analysiert, wobei die Regionalität hierbei ein wesentlicher Faktor war: Zur Bekanntheitsabfrage und Detailbewertung wurden ausschließlich Shoppingcenter vorgelegt, die sich im 100 km-Umkreis der Befragten befinden.