Spar/evatrifft

Gerhard Fritsch hat in fast 36 Jahren seiner Tätigkeit als Spar-Konzern Marketingleiter die Marke Spar entscheidend geprägt und die Unternehmenswerbung des Konzerns maßgeblich gestaltet. Der Marketingclub Österreich bat ihn zum Interview gemeinsam mit CASH.

Spar-Konzern-Marketingleiter Gerhard Fritsch gab beim Marketing Club Österreich Online-Clubabend wertvolle Einblicke in sein Leben und seine (Marketing-)Erfolge. CASH-Chefredakteurin Margaretha Jurik moderierte den Abend.



Gerhard Fritsch erhielt im vergangenen Herbst den Marketing Leader of the year Award für sein Lebenswerk. Die Auszeichnung wurde von der Fachmedienplattform Internet World Austria in Kooperation mit dem Marketing Club Österreich vergeben. In den fast 36 Jahren seiner Tätigkeit hat Fritsch die Marke Spar entscheidend geprägt und die Unternehmenswerbung des Spar-Konzerns maßgeblich gestaltet. Beim ersten Clubabend des Marketing Club Österreich im Jahr 2022 beantwortete er spannende Fragen zu seiner Arbeits-, Lebens- und Erfolgsgeschichte. Starkes Wachstum dank eines guten Miteinanders Begonnen hat für Fritsch alles im Jahr 1986, als er die Stelle als Assistent des damaligen Marketingleiters antrat, gefolgt von der Stelle als Werbeleiter. Nach Umstrukturierungsmaßnahmen im Jahr 2003 trat er seine bis heute ausgeübte Position der Marketingleitung des Spar-Konzerns an. "Spar ist dank eines sogenannten dualen Systems groß geworden", schildert Fritsch die wesentlichen organisatorischen Strukturen. "Das heißt, wir sind dank eines sehr guten Miteinanders mit den Spar-Kaufleuten auf der einen Seite und einer starken Filialorganisation auf der anderen Seite gewachsen. Dieses Prinzip ist nach wie vor der Erfolgsfaktor von Spar."

Auf die Frage hin, wie sich seine Arbeit im Laufe der Jahrzehnte verändert habe, holt Fritsch erheitert weit aus: "Die Veränderungen der medialen Landschaft waren immer schon eine große Herausforderung. Zum Beispiel waren die ORF-TV-Sender FS1 und FS2 damals die einzigen Optionen, die wir für Bewegtbild hatten. Wir haben gemeinsam mit der Agentur persönlich beim ORF am Küniglberg um ein paar Sekunden für einen Werbespot gebettelt. Dieser wurde dann das ganze Jahr rauf und runter gespielt", erinnert sich Fritsch zurück. Im Gegenzug dazu würde heutzutage mit einem ausgeklügelten Mediaplan jeden Tag versucht, mehr Effizienz rauszuholen. Celebrities aus Hollywood als Testimonials Eine derart lange Erfolgsgeschichte ist nicht einfach in ein paar Sätzen abzuhandeln. "Wir haben in den 2000er-Jahren die richtungsweisende Entscheidung getroffen, dass wir keine Kundenkarte machen, sondern dass die Kundenbindung über die starken Eigenmarken erfolgt", konzentriert sich Fritsch im Gespräch auf die Highlights. "Irgendwie sind wir dann bei Testimonial-Kampagnen und in Hollywood gelandet. Begonnen hat es mit der damals noch recht unbekannten Heidi Klum für die Marke Beauty Kiss, es folgten Celebrities wie Marcia Cross von den Desperate Housewives für Feine Küche, aber auch Gwyneth Paltrow für Spar Veggie, Sarah Jessica Parker für Spar enjoy sowie Pierce Brosnan für Spar Premium." Gerade die Werbeverträge mit dem ehemaligen James Bond, die seit über einem Jahrzehnt andauern, seien Zeichen der Kampagnenerfolge. „Irgendwie sind wir dann bei Testimonial-Kampagnen und in Hollywood gelandet.“ Auszeichnungen sind ein Gesamterfolg Im Laufe des Gesprächs wird es dann immer persönlicher: Auf die Frage, ob Fritsch diese Art von Auszeichnung gerne annimmt, meint er: "Es ist mir wichtig zu sagen, dass solche Auszeichnungen in einem so großen Unternehmen wie diesem immer ein Teamerfolg sind. Das kann man niemals allein erreichen. Dafür braucht man ein perfektes Team und perfekte externe Spieler. Auch was das Privatleben anbelangt, braucht man einen freien Kopf. Solche Auszeichnungen muss man immer als Gesamterfolg sehen", zeigt sich der Marketingexperte demütig.

