Es muss nicht immer Fleisch sein: Die Auswahl und Vielfalt an veganen und vegetarischen Grillprodukten in heimischen Supermärkten wächst.

Interspar ist Sieger in Sachen Veggie-Grillprodukte, das ergab der jüngste Marktcheck von Greenpeace. Bestnoten gab es aber für keinen der untersuchten Supermärkte.

Die Auswahl an rein pflanzlichen Produkten zum Grillen wächst. Sie basieren auf Eiweißquellen wie Erbsenprotein, Soja, Weizeneiweiß, Pilzen oder Hülsenfrüchten. Greenpeace nimmt regelmäßig unterschiedliche Sortimente der größten österreichischen herkömmlichen Supermärkte unter die Lupe. Diesmal sind vegane Grill-Produkte an der Reihe. Wie die Untersuchung ergab, haben Konsument:innen bei veganen Grillprodukten eine große Auswahl, die zumindest die Note Gut erhielten. Bewertet wurde zum einen die Vielfalt des Angebots, zum anderen auch die Verfügbarkeit in Bio-Qualität sowie die Herkunft der Produkte, wie die Leiterin der Greenpeace-Studie Gundi Schachl erläutert. Nach dem Vorbild des statistischen Warenkorbs wurden beim aktuellen Marktcheck 15 Produktgruppen zum veganen und vegetarischen Grillen definiert.





Interspar/Valentin Weinhaeupl Am besten beurteilt Greenpeace vegane Grillprodukte in Bio-Qualität, da in der biologischen Landwirtschaft keine chemisch-synthetischen Spritzmittel verwendet werden. Hier belegte Interspar den ersten Platz. Veggie-Angebot: Gut und durchschnittlich Die Note "Sehr gut" erhielt kein einziger Supermarkt und bei der Auswahl von Veggie-Grillprodukten in Bio-Qualität können sich alle Supermärkte beim Marktcheck noch verbessern, so Greenpeace . Interspar schnitt von allen Märkten am besten ab und holte sich beim aktuellen Marktcheck mit 73 Prozent Gut-Bewertungen Platz eins. Die Note "Gut" erhielten noch Billa Plus (65,5 Prozent) und Hofer (61,5 Prozent). Über ein durchschnittlich sortiertes Angebot verfügen laut Greenpeace noch Spar mit einem "guten Dreier" (59,5%) und Unimarkt (58,5 %). Auch noch "Befriedigend", aber schon etwas abgeschlagen bewertete die Umweltschutzorganisation die Supermärkte MPreis (53,5 %), Billa (52,5 %), Lidl (49,5 %) und Penny (46,5 %).

Die Kriterien im Detail Auch bei der Bewertung der Bio-Anteile lag Interspar mit 90 Prozent an der ersten Stelle. Platz zwei und drei belegten hier allerdings MPreis mit jeweils über 75 Prozent Bio-Anteilen bei veganen Grill-Produkten. Geht es um das Angebot rein veganer Produkte, schnitten Billa Plus, Hofer und Spar am besten ab. 90 Prozent der untersuchten Produkte waren vegan. Bei Interspar, Unimarkt und Billa liegt dieser Anteil bei achtzig Prozent.



