Mastercard: Kassa als Bankomat

Mastercard baut das Angebot aus, mit der Debit- und Kreditkarte an der Kassa Bargeld abzuheben.

Das Händlernetzwerk, bei dem Kunden bei der Bezahlung mit Mastercard Geld abheben können, wächst. Mittlerweile ist der Service bei Billa, Merkur, Bipa, Penny, Hofer, Lidl, MPreis, Unimarkt, denn's, C&A, MediaMarkt und Zgonc verfügbar. Dazu Christian Schicker, Director of Business Development bei Mastercard Austria: "Für uns steht die Vereinfachung für den Kunden im Fokus. Wir möchten den Konsumenten eine weitere, zeitsparende Alternative zum Bargeldbezug bieten. Einkaufen und Geldabheben an der Kassa geht ab jetzt in einem Vorgang."

Die Vorteile werden mit einer Studie der WU Wien unterstrichen, laut der Frau und Herr Österreicher jährlich neun Stunden mit der Bargeldabhebung verbringen. Voraussetzung für die Abhebung an der Kassa mit Mastercard ist der Kauf eines beliebigen Artikels, einen Mindesteinkaufswert gibt es dabei nicht. Pro Einkauf können bis zu 200 Euro gebührenfrei abgehoben werden.