Auf dem Maximarkt in Ried im Innkreis (OÖ) wurde die erste PV-Anlage des Lebensmitteleinzelhändlers installiert. Die Interspar-Tochter setzt damit einen Höhepunkt des speziell geplanten Marktes.

Das Sonnenkraftwerk auf dem Dach des 2019 eröffneten Maximarkts wird im Jahr rund 240.000 kWh erzeugen. Photovoltaik ist die effizienteste erneuerbare Energiequelle gerade für Supermärkte, da sie genau untertags die höchste Leistung erzielt, wenn auch der Verbrauch bei Maximarkt am höchsten ist. "Als einer der größten Nahversorger in der Region sind wir uns unserer Verantwortung bewusst und freuen uns, mit der Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage ein Zeichen für die Energiewende zu setzen. Der 2019 neu eröffnete Maximarkt, ein Tochterunternehmen von Interspar, wurde allgemein nachhaltig und energieeffizient geplant und realisiert. Die PV-Anlage ergänzt dieses Konzept nun perfekt", so Maximarkt Geschäftsführer Thomas Schrenk. Maximarkt "Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Interspar und bringen unsere Erfahrung im Bereich Photovoltaik gerne ein, um das Unternehmen auf dem Weg in eine grüne und nachhaltige Zukunft zu unterstützen. Die Nutzung von geeigneten Flächen wie dem Dach des Interspar-Hypermarkts in Oberwart ist ein wichtiger Schritt zur Erreichung unserer gemeinsamen Ziele" erklärt Herr Richard Winter, Projektleiter KELAG Energie & Wärme Gmbh.