McArthurGlen: Dritter Samstag, Zwischenstand

Die McArthurGlen Designer Outlets in Parndorf und Salzburg sind mit dem dritten Advent-Einkaufssamstag sehr zufrieden.

Wie allenthalben vermutet, dürften die Einkaufszentren und die Outlets die Gewinner des diesjährigen Weihnachtsgeschäfts sein. Dieses läuft sowohl in Parndorf als auch in Salzburg heuer ausgesprochen gut, was sowohl die Umsatz- als auch die Frequenzzahlen betrifft.Mario Schwann, Center Manager in Parndorf erläutert: „Der traditionell starke Einkaufstag im Handel, der 8. Dezember, fiel in diesem Jahr auf einen Sonntag. Deshalb verteilen sich die Besucherspitzen auch sehr gut. Der Start des Christmas Sales seit 5. Dezember hat das Weihnachtsgeschäft verstärkt und bietet zusätzliche Anreize für Geschenke-Suchende. Wir blicken zuversichtlich in eine letzte Einkaufswoche vor Weihnachten, hier rechnen wir mit einem besonders großen Andrang von Last-Minute-Shoppern.“ Der Salzburger Center Manager Florian Went schlägt in dieselbe Kerbe: „Der Christmas Sale sowie der fehlende Einkaufstag am 8. Dezember haben das Weihnachtsgeschäft unter der Woche stark angekurbelt. Shoppen bei weihnachtlichem Ambiente, speziell in unserem stimmungsvollen Weihnachtsdorf mit regionalen Köstlichkeiten, ist durchaus beliebt. Wir verzeichnen bisher eine sehr positive Weihnachtsshoppingsaison und erwarten uns am letzten Adventwochenende einen nochmals kräftigen Besucheransturm.“