Die Zahlen vom McArthurGlen Designer Outlet Parndorf können sich sehen lassen: Der Umsatz steigt um 12 Prozent.

Die Bilanz des Weihnachtsgeschäftes lässt die Kasse klingeln. Das Designer Outlet verzeichnet rege Umsatz- und Besucherzuwächse und blickt auf ein sehr gutes Ergebnis zurück. Sowohl Umsatz (plus 12 Prozent) als auch Frequenzzahlen (plus 8 Prozent) konnten gegenüber dem Vorjahr im Zeitraum Anfang November bis Ende Dezember kräftig gesteigert werden. Mario Schwann, Center Manager McArthurGlen Designer Outlet Parndorf freut sich ob der guten Zahlen: "Die gesamte Weihnachtssaison hat unsere Erwartungen mehr als übertroffen. Das Christmas Late Night Shopping sowie das Black Friday Weekend trugen dabei wesentlich zum Erfolg bei."Aber nicht nur die Weihnachtsbilanz ist Grund zur Freude. Bei einer Studie von Ecostra schneidet das Designer Outlet Parndorf als fünftbestes Outlet in Europa ab und befindet sich unter den 105 gereihten Outlets somit in der Spitzengruppe der wirtschaftlich erfolgreichsten Outlets.