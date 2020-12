McArthurGlen: Virtuelles Outlet-Shopping

Das weihnachtlich geschmückte McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf

Die von McArthurGlen geführten Designer Outlets in Parndorf und Salzburg bieten ab sofort ein virtuelles Shoppingservice an.

So funktioniert‘s

"Besondere Zeiten erfordern flexible Ansätze. Mit unserem neuen Virtual Shopping Service möchten wir unseren Kunden eine sichere und bequeme Shoppingmöglichkeit bieten", sagt Mario Schwann, General Manager des Designer Outlets Parndorf. "So können unsere Besucher derzeit auch trotz geschlossener Geschäfte unkompliziert ihre Weihnachtseinkäufe erledigen oder selbst auf Online-Shoppingtour gehen – und müssen dabei auch nicht auf den persönlichen Beratungsservice verzichten."Besucher wählen online ihre Lieblingsmarke aus, stöbern im digitalen Katalog durch die Kollektionen und können dabei eine persönliche Wunschliste erstellen. Per Mail, Whatsapp oder telefonisch können Kunden die Brand ihrer Wahl kontaktieren, um Informationen zu Größe, Produktverfügbarkeit oder Stil zu erhalten. Wer eine persönliche Geschenk- und Styling-Beratung schätzt, kann einen Termin für ein Videogespräch vereinbaren und sich von den Mitarbeitern vor Ort per Video die gewünschten Produkte vorführen lassen. Danach wird die Bestellung nach Hause geliefert.



Dieser Text erschien zuerst auf www.textilzeitung.at.