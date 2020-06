McDonald’s Österreich

Die alten Plastikstrohhalme mit den gelb-roten Streifen finden ein zweites Leben. Denn mit der Einführung der Papierstrohhalme präsentiert McDonald’s Österreich erstmals auch eine limitierte Upcycling-Bademodenkollektion, die unter Verwendung der nun für immer abgeschafften Plastikstrohhalme hergestellt wurde. Für das Design zeichnet das Wiener Label Poleit in Zusammenarbeit mit dem Grazer Kreativbüro Studio Furore verantwortlich."Ein Upcycling-Projekt aus den ikonischen ‚Mäcci-Strohhalmen‘ umzusetzen und McDonald’s damit bei einem weiteren großen Schritt in der Plastikreduktion zu begleiten, war für uns ein ganz besonderer Auftrag", so Marie Pierer von Poleit. "Wir freuen uns, dass uns diese in Österreich designte, in Europa produzierte und weltweit einzigartige Nachhaltigkeits-Kollektion aus recyceltem Material in unserem klassischem Strohhalm-Design in einen einzigartigen Sommer begleitet", ergänzt Benedikt Böcker, Marketing Director von McDonald’s Österreich. Um eines der Teile zu bekommen, braucht es nur ein wenig Glück: Die limitierte Kollektion wird ab sofort auf der Facebook -Seite des Unternehmens sowie über Gewinnspiele verlost.