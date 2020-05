Unter dem Motto "Helden von heute kaufen in Österreich - für Österreich" startet MediaMarktSaturn eine Kampagne, um den heimischen Handel zu unterstützen.

Durch den Shutdown haben viele heimische Unternehmen gelitten, Media Markt musste etwa alle 37 landesweiten Standorte vorübergehend schließen. Den Onlineshop besuchten in dieser Zeit doppelt so viele Kunden wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres.Richard Zweimüller, Vertriebsleitung von MediaMarktSaturn Österreich, dazu: "Die Wochen, in denen unsere Märkte geschlossen bleiben mussten, haben uns gezeigt, dass unsere Kunden mit unseren Online-Angeboten sehr zufrieden sind und den Onlineshop gerne nutzen. Seit der Wiedereröffnung spüren wir aber auch deutlich, dass es für unsere Kunden wichtig ist, vor Ort einzukaufen, sich bei der Wahl und dem Kauf von technischen Geräten beraten zu lassen und unsere umfassenden Serviceleistungen in Anspruch zu nehmen. Gleichzeitig ist die Frequenz in unserem Online-Shop ungebrochen hoch."Seit der Wiedereröffnung wurde eine stark erhöhte Kundenfrequenz in allen Märkten festgestellt werden. Zweimüller dazu: "Insgesamt sehen wir eine hervorragende Umsatzentwicklung. Dies ist vor allem auf unser starkes Mulitchannel-Modell zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir unseren online indizierten Umsatz verdoppelt. Gleichzeitig erhalten wir seit der Wiedereröffnung unserer Märkte sehr viel positives Feedback von unseren Kunden, die es schätzen, dass wir wieder vor Ort für sie da sind. Viele Kunden greifen nun auch wieder auf die beliebte Möglichkeit der Marktabholung zurück: Rund die Hälfte der online gekauften Produkte werden nun wieder vor Ort im Wunschmarkt abgeholt."Als Anreiz zum Einkauf und zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft startet nun die Kampagne "Helden von Heute kaufen in Österreich", die mit zahlreichen Aktionsangeboten bei Media Markt einhergeht. Die Kampagne läuft noch bis 6. Juni.