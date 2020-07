MediaMarktSaturn: Saturn wird zu MediaMarkt

Mit 1. Oktober fusionieren die beiden Marken, die zusammen über 50 Standorte betreiben.

An sich gehören MediaMarkt und Saturn bereits zum selben Konzern, mit Herbst werden beide Elektrofachhändler unter derselben Marke geführt. Die 15 österreichweiten Saturn-Standorte (mit 900 Mitarbeitern) werden somit zu MediaMarkt-Filialen umgebrandet. Insgesamt wird die zusammengefasste Kette 52 Märkte und 2.900 Mitarbeiter haben. Der Prozess dauert von Anfang August bis Ende September, in diesem Zeitraum wird auch ein MediaMarkt in Parndorf eröffnet. Durch das Filialnetzwerk wohnen 80 Prozent aller Österreicher weniger als 20 Minuten von einem der Märkte entfernt.Csongor Nemet, CEO von MediaMarktSaturn Österreich, zu der Marken-Fusion: "Sowohl MediaMarkt als auch Saturn sind wirtschaftlich sehr gesund, profitabel und stark, beide genießen ein hohes Vertrauen unserer Kunden. Diesen Vorteil wollen wir nun – nach reiflichen strategischen Überlegungen und eingehender Analyse der österreichischen Marktsituation – nützen. Deswegen vereinen wir die Stärken beider Marken unter der Marke MediaMarkt. Diese Einmarken-Strategie garantiert viele Synergien in allen Bereichen sowie schlankere Prozesse und effizientere Strukturen. Dies trägt dazu bei, unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter zu steigern sowie flexibler und noch schneller zu agieren. Unser Unternehmen festigt damit nachhaltig und langfristig seine Position als Marktführer und kann seinen Marktanteil weiter ausbauen. Vor allem aber werden unsere Kunden davon profitieren."MediaMarkt wird sämtliche Verbindlichkeiten gegenüber Saturn-Kunden uneingeschränkt übernehmen, sämtliche Ansprüche und Verträge bleiben bestehen und das Kundentreueprogramm von Saturn wird in jenes von MediaMarkt eingegliedert. Auch die Onlineshops werden zusammengeführt.