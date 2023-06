Dieter Holstein-stock.adobe.com

In manchen Unternehmen bereits Realität: Die Planung und Koordination des Personals übernimmt der "intelligente" Computer.

Der Name ist Programm: Schlicht und einfach MeinDienstplan nennt sich das von Alexander Marschalek ins Leben gerufene Geschäftsmodell, das Dienstpläne und auf Wunsch auch andere Daten via Künstlicher Intelligenz (KI) erstellen lässt. Der Vorteil des künstlichen "Menschen" hinter der Datenbank soll vor allem in der Objektivität liegen.

Das Geschäftsmodell besteht seit Ende 2020. Die meisten Kund:innen kommen derzeit noch vor allem aus der Gastronomie. Der Kundenstamm umfasst 300 Betriebe, wobei bereits mehr als 20.000 Mitarbeit