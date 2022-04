Metro: Kein Rindfleisch aus Urwaldrodung

Metro listet das Fleisch brasilianischer Rinder aus, die auf illegal gerodeten Weideflächen aufwachsen, entgegen der erbrachten Garantien. Der Großhändler setzt nun auf heimische und internationale Alternativen.

Rindfleisch aus Südamerika gilt als kulinarische Spezialität. Doch nun listet Metro Cash&Carry die Fleischware brasilianischen Ursprungs aus den Regalen seiner zwölf heimischen Filialen aus. Und zwar, weil bekannt wurde, dass die Rinder – trotz gegenteiliger Garantien – auf Farmen aufgezogen werden, für die Regenwald illegal gerodet wurde. CEO Xavier Plotitza: "Metro bekennt sich seit Jahren zu Nachhaltigkeit, zum Schutz der Umwelt und zu Tierwohl. Im Sinne einer Konsequenz bei dieser Strategie und weil wir unseren Kunden gegenüber nie bei Lippenbekenntnissen bleiben, schaffen wir nun Fakten. Angesichts des Ausmaßes, das die Zerstörung der Regenwälder in Brasilien angenommen hat, listen wir brasilianisches Rindfleisch aus."

Da Metro viele Kunden mit international ausgerichteten Küchen hat, die auf bestes und hochwertiges Rindfleisch aus Südamerika nicht verzichten wollen, richtet Metro den Fokus auf andere Herkunftsländer und auch heimische Anbieter. Schwerpunkte gibt es nun auf mit Gras und Getreide gefütterte Rinder aus Uruguay sowie Argentinien oder auf dem obersten Qualitätslevel des Rindfleisch-Marktes, Rindfleisch aus den USA. Und selbstverständlich rückt auch österreichisches Rindfleisch – immer häufiger mit AMA-Gütesiegel - mehr in den Mittelpunkt.

Weiters gibt es die bei Metro-Kunden beliebten regionalen Spezialitäten: Triestingtaler Rind (Metro Vösendorf, St. Pölten und Wiener Neustadt), Austrian Black Angus (Metro Langenzersdorf und Simmering), die "Alte Kuh" aus dem Biospährenpark Reine Lungau in Bio Qualität (Metro Salzburg), das Voralpenland Rind (in Kürze an den Standorten Salzburg und Dornbirn), das Steirisches Bio Beef (Metro Graz) und das Kärntner Rind (Metro Klagenfurt).