Metro: Metro richtet Teststraßen ein

An den drei Standorten Wiener Neustadt, Vösendorf und Dornbirn können sich Mitarbeiter, deren Angehörige und Freunde sowie Metro-Kunden nun kostenfrei einem Antigen-Schnelltest unterziehen.

Öffnungszeiten der Teststraßen

Bereits seit Dezember werden Metro-Mitarbeitern an allen zwölf Standorten Schnelltests angeboten. An den Standorten Wiener Neustadt, Vösendorf und Dornbirn wurden nun zusätzlich Teststraßen für Antigen-Schnelltests inklusive Testnachweis eingerichtet. Mitarbeiter, deren Angehörige und Freunde sowie Metro-Kunden können sich dort durch medizinisches Personal kostenfrei testen lassen. Dafür arbeitet man mit Experten wie Bartosek Projektbetreuung und Prävention-mit-Kopf zusammen, die Tests und das medizinisch geschulte Personal stellen. Die Tests können auch als "Zutrittstests" verwendet werden."Wir unterstützen mit der Einrichtung der Teststraßen dabei, Risiken zu identifizieren und leisten damit einen weiteren Beitrag für die Gesellschaft. Mit Nachdruck möchte ich jedoch auch darauf hinweisen, dass für Angestellte im Handel, insbesondere im Lebensmittelhandel mit durchgehend direktem Kundenkontakt, die Durchimpfung überfällig ist. Ihnen eine Priorität in der Impfstrategie einzuräumen, weil sie seit mehr als einem Jahr für die Grundversorgung der Bevölkerung in der ersten Reihe stehen, wäre daher mehr als wichtig", sagt dazu Metro Österreich CEO Xavier Plotitza.Metro Vösendorf: ab 18.3. Mo-Sa, 8:00-16:00Metro Wr. Neustadt: Mo-Sa, 8:00-16:00Metro Dornbirn: Mo und Mi, 10:30-14:30 und Fr, 9:00-11:00 sowie 15:00-17:00