Metro: Rebranding für Ex-AGM-Standort

Metro Österreich/APA-Fotoservice/Ferlin-Fiedle

Im Mai vergangenen Jahres übernahm Metro sieben AGM-Standorte. Nun erfolgt das Rebranding "Store by Store" und die sichtbare Integration in die Metro Welt. Hartberg machte den Anfang.

Am 13. Juli feierte Metro offiziell das Rebranding des ehemaligen AGM-Standorts in Hartberg. Dabei war das Ziel klar: Bewährtes bleibt, Neues zieht ein. Bleiben darf beispielsweise das regionale Angebot, erweitert wurde das Sortiment dafür um die "Ultrafrische". Von Donnerstag bis Samstag gibt es in diesem Sinne eine große Auswahl an Frischfisch in Bedienung - vom österreichischen Süßwasserfisch bis zum Meeresfisch. Von Montag bis Samstag gibt es außerdem Fischfilets, verpackt mittels Modified Atmosphere Packaging (MAP), um die Lebensdauer frischer Lebensmittel zu verlängern. Frisch ist auch das Schweinefleisch aus dem 60 Kilometer entfernten Fleischhof Raabtal. Auch das steirische AMA-Vulkanlandschwein, gibt es im neuen Metro-Markt. Rindfleisch kommt von Alpenrind aus Salzburg; Geflügel und mehr von Hubers Landhendl in Oberösterreich. Im Wurstbereich sind zusätzlich zum Metro Kernsortiment Wurst und Schinkenspezialitäten der Firma Stefri aus dem nur 18 Kilometer entfernten Kemeten, Bezirk Oberwart, erhältlich.