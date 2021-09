Metro/AGM: Zwischen Übernahme und Fortführung

Metro

Metro übernimmt, wenn die Bundeswettbewerbsbehörde zustimmt, die AGM-Standorte in Graz, Klagenfurt, Spittal/Drau, Liezen, Neusiedl/See, Wiener Neustadt, St. Pölten, Bludenz und Hartberg.

Der Verkauf von neun AGM-Standorten an Metro wirbelte in Branche einiges an Staub auf. Die Beteiligten beschwichtigen und setzen auf Zeit und Ruhe.

Wie CASH bereits berichtete, wartet Metro Österreich auf die Zustimmung der Bundeswettbewerbsbehörde, um wie geplant die C&C Abholgroßmärkte GmbH mit neun AGM-Großmä