Das Wiener Start-up Rebel Meat bietet seine Patties aus Bio-Rindfleisch, Kräuterseitlingen und Hirse aus Österreich nun auch in den Metro Großmärkten Simmering, Vösendorf und Langenzersdorf an.

100 Prozent Genuss bei 50 Prozent Fleisch ist das Ziel von Rebel Meat, ein Wiener Start-up, dass ein neuartiges Burger-Patty entwickelt hat. Neben hochwertigem Bio-Rindfleisch hat sich das Team entschieden, auch Pilze beizumengen, weil diese nicht nur den Biss von Fleisch besonders gut imitieren, sondern auch das Nährstoffprofil durch einen hohen Ballaststoffgehalt, halb so viel Cholesterin und ein geringerer Fettgehalt im Vergleich zu einem herkömmlichen Fleischpatty überzeugt. Glutenfreie Hirse rundet die Kreation ab. So soll der Fleischkonsum rasch und einfach reduziert werden, ohne auf Genuss und Geschmack verzichten zu müssen. Alle Zutaten stammen aus kontrolliert biologischem Anbau aus Österreich. Die Patties kommen zudem ohne Konservierungsstoffe aus, überzeugen aber dennoch durch eine lange Haltbarkeit.Das innovative Patty hat nun auch Metro überzeugt. „Wir sind ständig auf der Suche nach Lebensmittelneuheiten am Markt, und viele haben das Potenzial, fester Bestandteil auf den Speisekarten zu werden. Das Team von Rebel Meat hat uns durch den innovativen und nachhaltigen Ansatz und die kompromisslosen Ansprüche an die Qualität der Produkte überzeugt”, so Michael Pirka, der das Start-up Programm bei METRO Österreich leitet und Xavier Plotitza, CEO Metro Österreich ergänzt: "Ich finde es sehr spannend, jungen Food-Start-ups die Möglichkeit zu geben, ihre kreativen Produkte unseren anspruchsvollen Kunden vorzustellen. Es ist eine klassische ‚win-win Situation’ für beide Seiten. Start-ups können ihre Produkte einer gastronomisch interessierten Zielgruppe präsentieren und auf ihre Markttauglichkeit testen und im Gegenzug bieten wir unseren Kunden Zukunftstrends und vielleicht auch Inspiration."Die Burger-Patties sind ab sofort bei METRO Simmering, METRO Vösendorf und METRO Langenzersdorf erhältlich.