Migros: Der kompostierbare Kaffee-Ball

Migros und Delica lancieren mit CoffeeB ein neues, revolutionäres Kaffeesystem aus dem Bereich der Einzelportionen. Statt Kapsel und Pad kommt dieses im 100 Prozent kompostierbaren Coffee Ball als "Zero Waste"-System.

Es wird als die "größte Produktinnovation in der Geschichte der Migros" angekündigt und hat auch das Potenzial, dieses hochgesteckte Ziel zu erreichen: Mit CoffeeB lanciert Migros ein völlig neues Kaffeesystem, das gleichermaßen aromatischen Kaffee verspricht wie ein Kapselsystem, aber völlig ohne Aluminium-Kapseln auskommt und somit umweltfreundlicher ist. Stattdessen setzt Migros auf zu 100 Prozent kompostierbare Coffee Balls auf Algenbasis. Die Innovation ist seit dem 6. September 2022 schweizweit bei der Migros, Melectronics und Digitec Galaxus sowie in Frankreich erhältlich. Während der Deutschland-Start mit Frühling 2023 angekündigt wird, steht für Österreich bislang noch kein Einführungsdatum fest. Auf CASH-Nachfrage heißt es, man sei aktuell dabei "die richtigen Partner für einen potenziellen Launch zu finden". Migros lässt zudem ausrichten: "Weitere Märkte folgen, denn das Interesse aus dem Ausland ist groß". Wie funktioniert Coffee Ball? Mit "Coffee Ball" wurde ein kleiner Ball aus gepresstem Kaffee entwickelt, der einzig von einer durch Delica weltweit patentierten Schutzschicht ummantelt wird. Diese soll dem Inhalt nicht nur Stabilität verleihen – sie bildet insbesondere auch eine ideale Sauerstoffbarriere, die vor Aromaverlust schützt, so wie man es von Aluminium kennt - verspricht der Hersteller. Wie der Kaffee selbst ist auch die Schutzschicht natürlichen Ursprungs und somit vollständig im Garten kompostierbar. Innerhalb von wenigen Wochen soll sich der Coffee Ball bereits zu wertvollem Humus zersetzen. Teil des Systems ist die CoffeeB-Globe-Kaffeemaschine mit patentierter Brühtechnologie, die auch eine individuelle Sortenauswahl und verschiedene Stärkegrade ermöglicht. Die eingesetzten Kaffeebohnen stammen aus nachhaltigem Anbau und sind, je nach Sorte, entweder Rainforest Alliance oder Bio und Fairtrade zertifiziert. Ihre Verpackungen sind zudem auch recycelbar.

