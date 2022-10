Über die firmeneigene Ideenschmiede Sparrow Ventures hat die Schweizer Migros das Start-up Yuno initiiert, das Smartphones, Beamer & Co zum Vermieten anbietet.

Als Tochterunternehmen der Schweizer Migros Gruppe hat es sich Sparrow Ventures zum Ziel gesetzt, aus Ideen Unternehmen zu schaffen und diese entsprechend mit Kapital zu versorgen. Dabei konzentriert man sich vornehmlich auf die Bereiche Food & Beverage, Last-Mile, Fintech, Digital Health sowie Sustainability & Circular Economy und Commerce & Shopping sowie Travel. Aktuell liegt ein Fokus unter anderem auf dem Start-up Yuno, das Unterhaltungselektronik zum Vermieten anbietet. Im Dezember 2021 als Testprojekt gestartet, liegt die Entwicklung seit Markteintritt im Mai 2022 laut Eigenaussage "deutlich über Plan". N un hat Yuno eine Wachstumsfinanzierung im einstelligen Millionen-Franken-Bereich erhalten, erklärt Migros in einer Aussendung.