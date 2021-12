Das Klimaschutzministerium fördert den Umstieg auf Mehrwegflaschen und Einwegpfand auf Plastikflaschen und Dosen mit 110 Millionen Euro.

Beim geplanten Pfandsystem sollen kleine Greißler 100 Prozent der Kosten für den Rückgabeautomaten ersetzt bekommen, wie Klimaschutzministerin Leonore Gewessler gegenüber der APA ankündigt. Gewessler bezeichnet das Projekt, dessen Umsetzung sehr viel Überzeugungsarbeit und Gespräche erfordert habe, als Meilenstein. Das neue Abfallwirtschaftsgesetz sieht vor, dass ab 2025 beim Kauf von Einweggetränkeverpackungen ein Pfand fällig wird, das die Kunden wieder zurückbekommen, sobald sie die Verpackung zurück in das Geschäft bringen. Schon ab 2024 kommt eine verbindliche Mehrwegquote schrittweise in die Geschäfte. Ab dann soll es in allen Supermärkten wiederbefüllbare Getränkegebinde geben. Ab 2024 wird es in allen Geschäften und auch in allen Kategorien Produkte in Mehrweg geben. Das betrifft nicht nur die Warengruppe Bier, sondern auch alkoholfreie Getränke, Mineralwasser und Milch.