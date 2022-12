Theo Kust

Mit Neuro-Trainings wird verstärkt auf kreative Perspektivenwechsel gesetzt, anstatt zu therapieren oder zu manipulieren.

Wer sich beruflich verändern will, sucht oft mehr Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Eine europäische Studie nennt das Argument sogar auf Platz zwei für Jobwechsel. Ein Linzer Unternehmen setzt auf "Selbstleadership" und bietet zielgerichtete Trainings an.

Wer sich in seinem Beruf wohlfühlt, denkt weniger über einen Wechsel nach. So weit, so nachvollziehbar. Wie Unternehmen proaktiv für mehr Wohlbefinden und sogenanntes Selbstleadership u