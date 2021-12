mjam market: Virtueller Supermarkt expandiert

Das Lebensmittellieferangebot von mjam market wird in Österreich ausgeweitet und ist nun in Wien, Salzburg, Linz und Graz zu finden.

Nicht nur das Geschäft mit der Essenslieferung boomt, auch der Lebensmitteleinkauf wird immer mehr online abgewickelt. Nicht zuletzt deswegen baut mjam seinen, seinen 2021 initiierten, virtuellen Supermarkt weiter aus und beliefert Kunden nun sowohl in Wien, Salzburg, Linz und Graz. Über die mjam-App können Lebensmittel, Getränke, Haushaltsartikel, Drogerieprodukte und mehr bestellt und innerhalb von 15 Minuten geliefert werden. Und die Expansion soll noch weiter gehen. "Bis 2022 möchten wir mit mjam market in allen großen Städten in Österreich präsent sein und unser Lieferangebot so für über zwei Millionen Haushalte möglich zu machen", gibt Dominik Neuwirth, neuer Geschäftsführer von mjam market, einen Ausblick.