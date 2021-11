antimartina-stock.adobe.com

Am 11. November findet die alljährliche MMM-Herbsttagung unter dem Motto "Die neuesten Trends im Handel" statt - wieder als virtuelle Konferenz. Namhafte Branchenvertreter treten als Speaker auf.

Der Gewinn lädt wieder zur MMM-Fachtagung. Herausgeber Christoph Wailand moderiert die Veranstaltung, zu der er namhafte Referenten am virtuellen Podium begrüßen wird. So wird erstmals die Vorstandsdirektorin der OMV, Elena Skvortsova auftreten und über Tankstellen und ihre zukünftigen Rollen im Zeitalter der E-Autos sprechen. Christoph Maschke, Vorstand der Rewe International nimmt sich währenddessen der Logistik und dem 1x1 des Handels an. Interspar tritt gleich mit doppelter Power auf: Geschäftsführer Johannes Holzleitner und seine Stellvertreterin Michaela Kaspar thematisieren die Generation Lifestyle und präsentieren den Interspar am Schottentor. Mit der richtigen Immobilie kennt sich auch Mario Schwaiger aus. Der Bereichsleiter Einzelhandelsimmobilien liefert deshalb aktuelle Informationen rund um Entwicklungen der Immobilienmärkte mit dem Schwerpunkt auf Einzelhandels-Flächen, Angebot, Nachfrage, Mieten und Preise. Gastronomie und Tourismus prägen den Vortrag von Metro-CEO-Xavier Plotitza, in dem es um die Bedeutung von Partnerschaften in Zeiten von Veränderungen geht. Und bei Thalia sieht man Omnichannel Strategien als Erfolgsfaktor an, wie die neue Geschäftsführerin Andrea Heumann betont.





Alle Vorträge werden live übertragen. Während der Veranstaltung können selbstverständlich Fragen gestellt werden.

11. November 2021, ab 9 Uhr

(Kaffee- und Mittagspause lt. Detailprogramm). Jeder Teilnehmer erhält die Zugangsdaten rechtzeitig übermittelt.



