Mörwald: Spitzenkoch eröffnet Supermarkt

Toni Mörwald eröffnet in einem revitalisierten Kaufhaus in Feuersbrunn die Mörwald Markthalle. Jeden Freitag und Samstag werden wertvoll produzierte und liebevoll ausgewählte Produkte und Lebensmittel direkt von den Produzenten angeboten.

Toni Mörwald

Multi-Gastronom und Unternehmer Toni Mörwald eröffnet in Feuersbrunn am Wagram mit der Mörwald Markthalle ein Lebensmittel- und Spezialitäten-Geschäft.

Der Top-Gastronom, Hotelier und Unternehmer Toni Mörwald ist für seine unterschiedlichsten Projekte bekannt. Da Mörwald von jeher ein sehr großes Augenmerk auf die Grundprodukte legt, hat sich im Lauf der Jahrzehnte ein ständig expandierendes Netzwerk an Top-Produzenten und Händlern aufgebaut. Von dieser enormen Fach- und Marktkenntnis soll nun auch der Gast profitieren können. Darum eröffnete Mörwald am Freitag, dem 13. November die Mörwald Markthalle in der großen Zeile in Feuersbrunn.Die Regionalität spielt bei der Auswahl der angebotenen Produkte eine maßgebliche Rolle. Das Sortiment umfasst unter anderem landwirtschaftliche Produkte wie Hühnereier, Obst & Gemüse, Teile von Wild, Lamm und anderen Fleischspezialitäten. Aber auch Brot, Milchprodukte und Fische aus nachhaltiger Produktion gehören zum umfangreichen Angebot. Spezialitäten wie handwerklich produzierter Tofu nach japanischer Rezeptur & heimische Trüffel und Bio-Pilze werden ebenso angeboten wie hausgemachte Mehlspeisen.