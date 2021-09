Doris Felber (Felberbrot) und Kerstin Neumayer (Ottakringer Brauerei) sind Marketing Leader of the year 2020 in ihren Kategorien, Konzern-Marketing-Leiter Gerhard Fritsch wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Das Who-is-who des heimischen Marketing hat sich in der Labstelle Wien eingefunden, um die Marketing Leader of the year 2020 zu küren. In den Kategorien Handel, Industrie, Finanzen & Telekommunikation, der Sammelkategorie Tourismus, Gastronomie, Verkehr & Logistik, Medien, Kultur & Entertainment sowie Beratung, Bildung, Healthcare, IT & Institutionen wurden die kreativsten und erfolgreichsten Branchenvertreter ausgezeichnet.

Frauen in den Top-Platzierungen stark vertreten

Den Sonderpreis für sein Marketing-Lebenswerk gewinnt bei den Marketing Leader of the year Awards Gerhard Fritsch von Spar. Fritsch, der als Leiter des Konzernmarketings seit Jahren das "Marketing-Hirn" der österreichischen Spar-Gruppe repräsentiert, ist einer der renommiertesten und versiertesten Retail-Marketer des Landes. Des Weiteren ausgezeichnet wurden: Elisabeth Spenger (Erste Bank) in der Kategorie Finanzen & Telekommunikation, Marija Lucic (mjam) bei Tourismus, Gastronomie, Verkehr & Logistik, Cornelia Doma (ProSiebenSat.1 PULS 4) im Bereich Medien, Kultur & Entertainment und Clemens Zehetner (Runtastic) in der Kategorie Beratung, Bildung, Healthcare, IT & Institutionen. Felix Ohswald (GoStudent) ist Marketing Leader Rookie of the year. Momentum Wien / Elisabeth Kessler Kerstin Neumayer, Marketingleiterin Ottakringer Brauerei (mit Trophäe), wurde zum Marketing Leader of the year 2020 in der Kategorie Industrie gewählt. Jochen Schneeberger von Bewerbssponsor willhaben, Simon Gebauer vom Kategoriensponsor Observer und Marketing-Club-Österreich-Präsident Andreas Ladich gratulieren.