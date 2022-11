MPreis: 25 Jahre T&G

Seit 1997 ist der "Tiefkühl- und Getränkemarkt" - kurz T&G - ein Teil der heimischen Handelslandschaft. Zum Jubiläum gibt es zahlreiche Aktionen.

Die erste Filiale des Supermarktes hat Mitte der 90er in Zirl in Tirol eröffnet. Mittlerweile gibt es 44 Märkte in Tirol, Kärnten, Salzburg, Oberösterreich und der Steiermark. Der Fokus liegt nach wie vor auf TK-Ware, Großpackungen und einer breiten Auswahl an Getränken, insgesamt liegt das Sortiment bei rund 5.000 Artikeln. 19 Standorte haben bereits den beliebten Cool Corner. "Dieser riesige begehbare Kühlschrank bietet genussfertig vorgekühlte Getränke in den für T&G typischen großzügigen Mengen. Hier ist für die spontane Feier oder auch für Nachschub für Feste und Veranstaltungen bestens gesorgt", sagt Hannes Angerer, Leiter des Formats T&G.