MPreis: Cashless: so endet es nun

MPreis

So gelächelt haben die Kassierer:innen bei MPreis vor ein paar Wochen sicher noch nicht, als sie die Reaktion der Kund:innen auf die Forderung, bargeldlos zu bezahlen, erlebten.

Erfolg vermeldet die AK Tirol bei der Abmahnung des Tiroler Nahversorgers MPreis. Dieser ließ Ende Juni mit bargeldlosen Märkten aufhorchen, als in zwei Innsbrucker Filialen nur mehr Kartenzahlung akzeptiert wurde. Nun können Kund:innen bar oder bargeldlos in einer "Cashless Lane" bezahlen.

Das Tiroler Familienunternehmen steht in den vergangenen Wochen häufiger in den Medien, als wahrscheinlich gewünscht. Ende Juni ließ die Supermarktkette Kund:innen, die in zwei Tiroler