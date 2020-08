MPreis: E-Lastenrad zum Ausborgen

Beim T&G-Markt in der Innsbrucker Bachlechnerstraße können sich Kunden ein elektrisches Lastenbike ausborgen, um ihren Einkauf nach Hause zu bringen.

Manchmal ist der Durst größer als die Einkaufstasche. Für diesen Fall bietet MPreis bei einer T&G-Filiale in Innsbruck nun ein Elektro-Lastenrad zum Verleih an. Bereits ab 20 Euro Einkaufswert können sich die Kunden zwei Stunden lang kostenlos auf das E-Motor-betriebene Fortbewegungsmittel setzen und den Einkauf (Maximalgewicht 100 Kilo) nach Hause bringen.Alles, was es dafür braucht, ist die App des E-Bike-Verleihers Greenstorm. Die Kunden bekommen bei T&G einen Gutschein, auf dem ein QR-Code direkt zur Downloadseite der App führt, bei der Registrierung ist wegen der Haftung eine Kreditkartennummer zu hinterlegen. Mit einem Klick wird das reservierte Fahrzeug elektronisch entsperrt und ist startklar.Auch MPreis-Märkte werden ein E-Lastenrad erhalten, das jeden Monat bei einer anderen Filiale auf seinen Einsatz wartet. Den Anfang macht der Markt in Zirl.