MPreis: Grill-Marke bei MPreis

Unter der Eigenmarke "Alles Glut" bietet der Tiroler Händler ein breites Sortiment an Produkten für und rund um den Grillgenuss an.

Rechtzeitig zur Grillsaison launcht MPreis eine passende Eigenmarke. Diese umfasst alles von Non-Food-Artikeln wie Kohle, Grillhandschuhe und Grillzangen bis hin zu Lebensmitteln wie mariniertem Grillfleisch in verschiedenen Varianten und vegetarischen Schmankerln. Auch Saucen und Gewürze sind in der Range enthalten. Die ersten Produkte mit dem schwarz-weiß-roten Logo sind bereits erhältlich, schrittweise wird die Auswahl nun ausgebaut. Passend zum Start von "Alles Glut" veröffentlicht MPreis auch ein Grillmagazin mit dem Titel "Glut". Dieses wird am 15. Mai der Tiroler Tageszeitung beiliegen und anschließend kostenlos in den Filialen des Händlers erhältlich sein. Enthalten sind Rezepte, Ideen für die Menügestaltung und Ratgeber, welche Getränke und Cocktails zum Grillabend passen. In den Artikeln sind QR-Codes abgedruckt, die direkt zum Onlineshop von MPreis führen. Im Rahmen einer In&Out-Aktion werden desweiteren zwei unterschiedliche Grill-Geräte der Marke Landmann in 50 ausgewählten MPreis-Märkten und überall bei T&G angeboten.