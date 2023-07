MPreis: MPreis erneuert Öko-Image

MPreis

Die Filialen des Tiroler Lebensmittelhändlers MPreis sind nicht nur stylish, sondern auch energieeffizient. Hier: Wenns im Pitztal.

MPreis will eine Pionierrolle in Sachen grünem Strom einnehmen. Warum Martina Dutzler Ökologie so wichtig ist, erklärt die Geschäftsführerin auf CASH-Anfrage.

MPreis ist wohl einer der "grünsten" Lebensmittelhändler Österreichs. So versorgt der Tiroler Nahversorger inzwischen sämtliche Filialen mit 100 Prozent grünem Strom aus Ö