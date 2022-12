MPreis: MPreis knackt die Umsatz-Milliarde

Bereits vor Jahresabschluss erreicht das Tiroler Handelsunternehmen einen Umsatz von einer Milliarde Euro. Investiert wird insbesondere in Nachhaltigkeitsprojekte und Mitarbeiter.

Jubelstimmung im Westen Österreichs. Die Tiroler Supermarktkette macht 2022 einen Umsatz von über einer Milliarde Euro. Diese magische Marke konnte bereits vor Weihnachten geknackt werden, wie MPreis in einer Aussendung bekannt gab. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 990 Millionen Euro. "Ohne den Einsatz und das Verständnis unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aufgrund der Umstände mit zusätzlichen Belastungen konfrontiert waren, wäre diese positive Umsatzentwicklung nicht möglich gewesen", bedankt sich die Geschäftsführung bei allen Mitarbeitenden.



2

MPreis erhöht Mitarbeiterrabatte Um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Zeiten der Teuerung weitere Ausgleiche zu gewähren, bietet MPreis neue Rabatte an. Mit Mitte Dezember bekommen Mitarbeiter bei MPreis, miniM und T&G 10 Prozent Preisnachlass auf ihren Einkauf. Die 20 Prozent Nachlass in den den Baguette Café Bistros und Brotgeschäften von MPreis bleiben bestehen. "Unsere eigenen Mitarbeitenden profitieren direkt bei jedem Einkauf von den Sofort-Rabatten", so Karin Lechle von der Abteilung HR und Organisationsentwicklung bei MPreis. "Es freut mich besonders, dass dieser Schritt noch vor Weihnachten umgesetzt werden konnte. So sind wir auch ein wenig bei den Familien der Kolleginnen und Kollegen mit dabei, wenn dort über die Feiertage etwas Besonderes aufgetischt wird." Die neuen Vergünstigungen vereinfachen das bisherige System und gelten das ganze Jahr über.

Das familiengeführte Familienunternehmen beschäftigt aktuell über 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus über 60 Nationen. Betrieben werden 300 Märkte, allein dieses Jahr wurden sieben neue mit einer Verkaufsfläche von insgesamt 4.681 Quadratmeter eröffnet, acht bestehende wurden kernsaniert und wiedereröffnet. Dabei setzt man auf Nachhaltigkeit und ressourcenschonende Technologien. Die Gebäude werden in Niedrigenergiebauweise errichtet, das Dach mit Photovoltaik ausgestattet und die Wärmerückgewinnung von Kühlgeräten wird zur Beheizung verwendet. 50 Millionen Euro wurden 2022 in Nachhaltigkeitsanstrengungen investiert. Aktuell treibt MPreis das Thema Wasserstoff voran. "Wir sehen im Wasserstoff die Zukunft und eine notwendige Technologie für eine echte Energiewende", so Martina Dutzler aus der MPreis Geschäftsleitung, die weiters meint: "Der CO-neutrale Transfer der Lebensmittel ist ein großes Ziel von MPreis."